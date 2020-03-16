Возле яхт-клуба в Петроградском районе нашли утопленника

Возле яхт-клуба в Петроградском районе нашли утопленника
Обстоятельства смерти мужчины остаются неизвестными. Фото: Baltphoto

В районе яхтенного клуба «Петровская коса» в Петроградском районе Северной столицы обнаружили труп утонувшего мужчины.

О случившемся в правоохранительные органы сообщили сотрудники яхт-клуба в воскресенье, 15 марта. Как передают в ведомстве, тело погибшего находилось в воде, на расстоянии 2-3 метров от берега. Позже сотрудниками полиции удалось установить личность утопленника.

Им оказался житель Санкт-Петербурга, без вести пропавший в Фрунзенском районе в январе 2020 года. Вероятно, погибший уроженец Луганской области находился в воде около трех недель. Из одежды на нем были только куртка, носки и нижнее белье. Причины и обстоятельства смерти мужчины устанавливаются полицейскими.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургского предпринимателя задержали по подозрению в организации убийства по найму.

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Петроградский район санкт-петербург утопленник яхт-клуб
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