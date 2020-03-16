«Россия» увеличит количество рейсов из Геленджика в Петербург

Авиакомпания «Россия» увеличит количество авиарейсов из Геленджика в Северную столицу. Теперь самолеты по этому маршруту будут летать ежедневно.

Планируется, что авиасообщение между Геленджиком и Санкт-Петербургом возобновят 26 мая 2020 года. С этого момента «Россия» будет совершать рейсы между этими городами ежедневно. Долететь в любую сторону можно за три часа.

Так, вылетать из Северной столицы самолеты будут в 8:35 по местному времени, а приземлятся в Геленджике — в 11:30. Уже в 12:30 воздушное судно отправится обратно в город на Неве. До конца сентября перевозить пассажиров будут Airbus A319, которые вмещают до 138 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпания Czech Airlines отменяет сообщение между Прагой и Санкт-Петербургом из-за ситуации с пандемией коронавируса.