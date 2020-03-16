Городской суд Петербурга вернул в прокуратуру засекреченное дело

Городской суд Петербурга вернул в прокуратуру засекреченное дело
Фото: pixabay.com

Дело под грифом «секретно», возбужденное по факту крупного мошенничества, было передано Городским судом Санкт-Петербурга обратно в прокуратуру.

Предположительно, это расследование о хищениях в одном из НИИ Министерства обороны. В понедельник, 16 марта, дело, возбужденное в отношении некоего Никифорова, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, вернули прокурору.

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Причины возврата уголовного дела остаются неизвестными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге перед судом предстанет водитель авто, сбивший мотоциклиста.

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