Вице-губернатор Соколов лег в Боткина после отпуска

Он заявил, что решил изолироваться на некоторое время и обследоваться.

Об этом стало известно сегодня, 16 марта. Обо всем сообщили в администрации губернатора Санкт-Петербурга. Вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов вернулся из отпуска, во время которого побывал в нескольких странах Шенгенской зоны, и лег в клиническую инфекционную больницу им. С.П. Боткина. Он проверится на наличие коронавируса, чтобы противодействовать распространению инфекции. Пока непонятно, каковы результаты анализов.

Напоминаем, что в России коронавирус диагностировали почти у сотни человек. Власти думают над тем, чтобы закрыть границы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице находятся 238 пациентов.