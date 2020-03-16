Решетова рассказала, на кого похож сын Тимати

Счастливая мама заявила, что ее малышку исполнилось пять месяцев.

Об этом стало известно 16 марта. Обо всем модель Анастасия Решетова рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она выложила совместный снимок с маленьким сыном и написала о том, что сыну Тимати исполнилось уже пять месяцев. На фото ребенку, правда, четыре месяца, но выбрано оно неспроста – дело в том, что на нем, считает Решетова, они похожи как две капли воды.

«Получается уже почти полгода назад я родила этого мужичка, а до сих не могу в это поверить и на него наглядеться», — написала она.

Тем не менее, поклонники красивой молодой мамы убеждены, что Ратмир очень поход на отца.

«Конечно похожи, только глаза папы», «Копия Тимати»,

— пишут фолловеры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Решетова показала лицо сына Тимати. Модель старалась не афишировать подробности, связанные с ребенком. Тем не менее, иногда мальчик все равно мелькал в ленте новостей.