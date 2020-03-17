Иностранцы не смогут попасть в Россию с 18 марта

Россия запретит въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за распространения пандемии коронавируса Covid-2019. Ограничения вступят в силу с 18 марта. Они продлятся до мая.

Как сообщает российское правительство на своем сайте, ограничения не затронут сотрудников дипмиссий, членов экипажей международных рейсов, пассажиров транзитных рейсов и иностранцев, которые проживают в России на постоянной основе.

Напомним, что с 16 марта в России ограничили авиасообщение со странами Евросоюза,за исключением регулярных рейсов между Москвой и столицами стран ЕС. Запрет не распространяется на Великобританию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что въезд в Шенгенскую зону запретят на 30 дней. Европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен приняла решение о временном запрете на въезд в Шенгенскую зону, который продлится 30 дней.