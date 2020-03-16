Въезд в Шенгенскую зону запретят на 30 дней

Европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен приняла решение о временном запрете на въезд в Шенгенскую зону, который продлится 30 дней.

В случае необходимости, по истечении месячного срока, запрет может быть продлен. По мнению членов комиссии, это единственная действенная мера по сдерживанию распространения вируса. Въезд в Шенгенскую зону останется открытым для граждан ЕС, а также членов их семей.

Кроме того, поездки будут доступны для трудящихся в сфере здравоохранения, исследователей, работающих над сдерживанием коронавируса, и дипломатов. В общей сложности запрет распространится на тридцать стран, комиссия также предлагает присоединиться Великобритании и Ирландии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автобусный перевозчик Lux Express приостанавливает сообщение между Петербургом и Ригой.