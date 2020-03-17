В Пулково создали оперштаб по вопросам коронавируса

Все самолеты, прибывающие в аэропорт Пулково из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, проходят дезинфекционную обработку. Меры приняты для предотвращения распространения COVID-19.

Аэропорт реализует комплекс профилактических мер. В том числе, в Пулково создан оперативный штаб для совместной работы с авиакомпаниями, органами власти и Роспотребнадзором по вопросам коронавируса.

В помещениях аэропорта усилен режим уборки. Для дезинфекции применяют средства с противовирусной активностью. В местах, где пассажиры пребывают дольше всего, организовано обеззараживание воздуха с помощью очищающих установок.

«Регулярно проводится дезинфекция трапов и пассажирских автобусов», — рассказали в ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта Пулково).

Персоналу Пулково выдают защитные маски, перчатки и антисептики. Коммуникация между сотрудниками ограничена и переведена в дистанционный формат.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за пандемии коронавируса мероприятия в Исаакиевском соборе переведут в онлайн-режим.