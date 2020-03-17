В Казахстане коронавирусом заразилась двухлетняя девочка

Как правило, повышенной группой риска в ситуации с пандемией коронавируса являются пожилые люди или люди с ослабленным иммунитетом. Однако в этот раз жертвой инфекции стал ребенок.

В общей сложности, по состоянию на 17 марта в Казахстане выявили три новых случая заболевания коронавирусом. Среди них один — у двухлетней девочки, которая вместе с родителями вернулась из Берлина. Таким образом, общее число зараженных достигло 13 человек.

Отметим, что первый случай инфицирования в Казахстане зарегистрировали 13 марта. Глава государства, Касым-Жомарт Токаев, оперативно отреагировал на это, и с 16 марта в республике объявлено чрезвычайное положение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Южной Корее из-за коронавируса отложили начало учебного года. Это уже третий раз, когда учащимся Южной Кореи продлевают каникулы.