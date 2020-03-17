В Южной Корее перенесли начало учебного года из-за коронавируса

Правительство Южной Кореи из-за эпидемии коронавируса приняло решение в третий раз отложить начало учебного года, перенеся его на 6 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости».
Учебный год обычно открывается в Южной Корее в первых числах марта.
За прошедшие сутки в Южной Корее зафиксировано 84 новый случай заражения коронавирусом. Теперь число зараженных в стране выросло до 8320. При этом 264 человека выздоровели.
Вспышка коронавируса в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Южная Корея занимает второе место после Китая по масштабу и скорости распространения эпидемии.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что коронавирусом можно заразиться даже от человека, который бывал в Китае, но не имеет симптомов болезни. По словам ученых, источником коронавируса можно считать «нулевого пациента».