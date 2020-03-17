В Кремле назвали несправедливой критику Лукашенко после закрытия границ России

В Кремле заявили, что критика президента Белоруссии Александра Лукашенко после закрытия границы, была несправедливой.

«Мы считаем критику российской стороны в условиях, когда мы все противодействуем коронавирусу, несправедливой», — заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает «Газета.RU».

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ещё непонятно, кто должен от кого закрывать границу. Ведь в Белоруссии с коронавирусом ситуация вполне спокойная. Лидер республики прокомментировал и общую массовую панику в мире из-за COVID-19. Лукашенко считает, что человечество сталкивалось с вирусами и пострашнее. В пример он привел свиной и птичий грипп.

Напомним, сегодня, 16 марта, правительство России приняло решение закрыть границу с Белоруссией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не собирается закрывать границы страны из-за коронавируса, потому что в этом нет никакого не видно.