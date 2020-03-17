Петербуржцев ожидает весеннее тепло днем в среду

В среду, 18 марта, петербуржцев ожидает облачная с прояснениями погода. Ночью и во второй половине дня пройдет небольшой дождь.

Ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от плюс 1 до плюс 3 градусов. Днем воздух прогреется до плюс семи градусов.

Неблагоприятных метеорологических явлений не ожидается, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны. После аномально теплой зимы от грядущей весны и лета петербуржцы готовы ждать чего угодно.