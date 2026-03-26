Максимальная страховая пенсия в России составляет 67 тысяч рублей

Страховая пенсия в России может достигать 67 тысяч рублей при наличии 400 пенсионных баллов и стажа не менее 40 лет.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с ТАСС сообщил, что для получения пенсии в 67 тысяч рублей необходим стаж около 40 лет и ежемесячная заработная плата свыше 250 тысяч рублей. Такие условия позволяют накопить требуемые 400 пенсионных баллов.

В северных регионах России размер выплат может превышать 67 тысяч рублей и достигать 70 тысяч благодаря применению районных коэффициентов. Отдельные категории граждан, в частности летчики-испытатели, получают пенсионное обеспечение свыше 100 тысяч рублей, однако в данном случае речь идет о выплатах за выслугу лет.

Отметим, что с 1 января 2026 года страховые пенсии в России проиндексированы на 7,6% для неработающих и работающих пенсионеров. Средний размер страховой пенсии по старости составил около 27 тысяч рублей.