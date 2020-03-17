В Петербурге сыну судьи, выстрелившего в приятеля, предъявили обвинение

Мальчику, выстрелившего в своего знакомого из ружья, предъявлено обвинение в убийстве. Защита подростка не согласна с позицией обвинения.

Адвокат юноши объяснила, что намерена оспорить решение и считает, что дело необходимо переквалифицировать в убийство, совершенное по неосторожности. Кроме того, юрист настаивает на дополнительных процессуальных действиях, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Убийство 14-летнего подростка произошло в одном из домов по улице Ижорского батальона в Колпино. В выстреле из ружья подозревается сын петербургского судьи. На допросе мальчик признался, что это был он и рассказал, что выстрелил в товарища случайно. До 7 мая 2020 года подозреваемый будет находиться под домашним арестом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали молодого человека, едва не изнасиловавшего женщину на проспекте Просвещения.