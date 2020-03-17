Прокуратура добилась перерасчета платы за коммунальные услуги в доме на Руднева

Прокуратура добилась перерасчета платы за коммунальные услуги в доме на Руднева
Жильцы получили завышенные счета за воду. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Жителям дома 28 корпус 1 по улице Руднева была неправомерно начислена плата за коммунальные услуги. Нарушения выявила прокуратура Выборгского района Петербурга.

Ведомство проверило соблюдение требований закона при начислении платы за коммунальные услуги. Установлено, что жилье заявителя не оборудовано приборами учета холодного и горячего водоснабждения. По этой причине сотрудниками ГУПРЭП «Прогресс» был составлен акт, по которому в квартире живет 4 человек.

В ходе проверке выяснилось, что акт был составлен с нарушениями. Документ не имеет подписи заинтересованных лиц и не был направлен собственнику квартиры, которому начислена плата, для ознакомления. Это привело к излишнему начислению платы за коммунальные ресурсы, уточнили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Прокуратура вынесла представление об устранении нарушения. Оно рассмотрено и удовлетворено. Собственнику произведен перерасчет платы за холодное и горячее водоснабжение с учетом реального числа жильцов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Василеостровского района Петербурга пожаловались на повышенные счета за отопление.

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