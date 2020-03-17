Из «Пятерочки» на Варшавской исчезли крупы, мука и соль

Петербуржцы закупаются, так как боятся карантина из-за коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 17 марта. Обо всем gazeta.spb.ru рассказали читатели. Петербуржцы уверяют, что в «Пятерочке» на Варшавской улице пусты сразу несколько полок. Так, покупатели среди недели скупают макароны, крупы, соль, муку и многое другое. Одинокие упаковки гречки и бобов тоже расхватывают со скоростью света. Антисептиков и медицинских масок найти также нелегко.

«Я обошла несколько «Пятерочек», прежде чем смогла найти гарнир к ужину,»

– возмущается очевидица.

Такова ситуация далеко не в одном магазине. Горожане пишут о пропаже с прилавков некоторых товаров уже несколько дней подряд. Тем временем власти Петербурга уверяют, что поводов для паники нет – еды и больничных коек в случае чего, мол, хватит на всех.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Италии опустели полки магазинов из-за эпидемии коронавируса.