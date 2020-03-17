В Ленобласти уверяют, что дефицита продуктов ждать не стоит

Власти опросили ритейлеров и заверили, что продовольственные товары есть в наличие и переживать не нужно.

Об этом стало известно сегодня, 17 марта. Обо всем сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. Чиновники уверяют, что у местных ритейлеров на складах продуктов длительного хранения есть как минимум на ближайший месяц. И это – без дополнительных поставок. Власти региона также опубликовали снимки с магазинов, на которых запечатлены хлеб, овощи, макароны, крупы, консервы и прочие товары.

Напоминаем, что из-за паники в связи с распространением коронавируса россияне начали активно скупать продукты, медицинские маски и антисептики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из «Пятерочки» на Варшавской исчезли крупы, мука и соль. Петербуржцы закупаются, так как боятся карантина из-за коронавируса.