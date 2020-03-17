В Москве малышка двое суток находилась в квартире с бездыханным телом матери

Двухлетняя девочка сейчас находится у тети. Причины смерти ее матери не установлены.

Об этом стало известно сегодня, 17 марта. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. Все случилось на Партизанской улице в Москве. Там в одной из квартир двухлетняя девочка на протяжении двух суток находилась с телом умершей матери. Непонятно, кто пришел ей на выручку, чем питалась малышка и каковы причины смерти женщины.

После обнаружения малышки ее отправили к врачам, а те отдали ее родной тете. Полицейские разбираются в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве найдено тело застреленного снайпера ФСО. Его приятель несколько дней не мог с ним связаться и, заволновавшись, пришел к нему домой. Уже на месте он обнаружил молодого человека застреленным.