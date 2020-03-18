Детский сад в Пушкине заплатит 100 тысяч рублей за сломанную руку своего воспитанника

Сейчас с ребенком все хорошо. Фото: pixabay

Сейчас с ребенком все хорошо. Фото: pixabay

Такое решение вынес Пушкинский суд Санкт-Петербурга. Тем самым, были удовлетворены требования отца пострадавшего. Правда, частично.

Инцидент произошел в сентября 2019 года. Было установлено, что во время прогулки, одногруппник толкнул пострадавшего мальчика. В результате падения, ребенок сломал правую плечевую кость. Из-за чего месяц испытывал боль и не мог посещать детское учреждение. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Отец ребенка подал иск, в котором обозначил, что его семья испытала нравственные страдания в связи с происшествием. Оценил возможную компенсацию морального вреда истец в 500 тысяч рублей. Суд согласился удовлетворить требования, но в меньшем размере. Теперь детский сад должен будет выплатить семейству 100 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пушкинском районе уволенный сотрудник добился через суд восстановления трудовых прав.