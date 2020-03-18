Каникулы во всех российских школах продлятся три недели

Каникулы во всех российских школах продлятся три недели
В школах продлевают каникулы. Фото: unsplash.com

Весенние каникулы в российских школах продлятся три недели. Дети уйдут на отдых 23 марта и вернутся на учебу 12 апреля.

О продлении каникул сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на первом заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования.

«При этом будет также организована и поддержка дистанционного обучения школьников», — приводит его слова «РИА Новости».

Досрочный период ЕГЭ, как сообщили в Рособрнадзоре, перенесут на июнь. Изначально сдача была запланирована на 20 марта — 13 апреля.

Причиной продления каникул и переноса даты экзаменов стала пандемия коронавируса. Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России зарегистрировано 114 случаев заражения. Из них 104 человека заболели за пределами страны. В России коронавирус подхватили 10 зараженных.

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