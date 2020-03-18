Россия ограничит авиаперелеты в США, ОАЭ и Великобританию

Россия ограничит авиаперелеты в США, ОАЭ и Великобританию
Ограничения введут 20 марта. Фото: pixabay

Ограничения на авиасообщение с Великобританией, Соединенными Штатами и ОАЭ введены по поручению российского премьер-министра Михаила Мишустина.

Как говорится в документе, опубликованном на сайте правительства, ограничения авиаперелетов в указанные страны введены в рамках борьбы с распространением нового типа коронавируса Covid-19.

Согласно тексту поручения, исключением стали регулярные рейсы из столичного аэропорта Шереметьево в Нью-Йорк, Лондон, Абу-Даби и обратно.

Помимо этого, перелеты в чартерном режиме продолжатся для возвращения российских граждан на родину и граждан США, ОАЭ, и Великобритании обратно в свои страны.

Данные меры будут вступят в силу с пятницы, 20 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно число оставшихся за рубежом российских туристов.

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