В Петербурге 70 классов и 29 групп детских садов отправились на карантин

В Петербурге 70 классов и 29 групп детских садов отправились на карантин
Сколько дети проведут на карантине, неизвестно. Фото: pixabay.com

В Северной столице на карантин отправились учащиеся 70 классов. К ним присоединились детсадовцы из 29 групп. К счастью, причина — не коронавирус.

Из-за вспышки острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) в городе на Неве 70 классов в 34 общеобразовательных учреждениях, а также 29 групп в детских садах отправились на карантин, пишет портал «Город+», ссылаясь на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Отметим, что на сегодняшний день в Северной столице зафиксировано более 50 тысяч случаев заболевания гриппом или ОРВИ. Этот показатель на 6,9% меньше по сравнению с прошлой неделей. Причиной введения карантина стало превышение порога заболеваемости среди детей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в общежитии Института кино и телевидения закрыли на карантин четвертый этаж.

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