Общежитие Института кино и телевидения в Петербурге частично закрыли на карантин

Общежитие Института кино и телевидения в Петербурге частично закрыли на карантин
Во всех корпусах общежития установят санитайзеры. Фото: pixabay.com

На карантин закрыт четвертый этаж общежития петербургского Института кино и телевидения. При этом на остальных этажах запретили собираться по несколько человек.

Студенты Института кино и телевидения в Санкт-Петербурге, проживающие в общежитии, теперь переведены на строгие меры безопасности: руководство запретило студентам собираться на «массовые чаепития», а четвертый этаж и вовсе закрыт на карантин. Об этом сообщает «Телеканал Санкт-Петербург», ссылаясь на учащихся вуза.

Карантин ввели из-за студента, приехавшего из Финляндии. Хотя у него не было никаких симптомов, врачи рекомендовали молодому человеку сдать тест на коронавирус и самоизолироваться на две недели. Всем его соседям по этажу будут ежедневно измерять температуру.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с общежития СЗГМУ имени Мечникова сняли карантин.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
институт кино и телевидения карантин коронавирус общежитие санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы раскупают туалетную бумагу из-за коронавируса
Общежитие Института кино и телевидения в Петербурге частично закрыли на карантин
Александринский театр покажет свои спектакли в режиме онлайне
Павел Грудинин и его семья подали в суд на «Вконтакте»
В Пушкинском районе ко Дню Победы высадят тематические цветники
Врачи из Китая объяснили, в чем ошибаются европейские коллеги при лечении ...
Родителям детей, отправленных на карантин, могут начать выдавать больничные
Виктория Боня отправилась в охваченную коронавирусом Францию на день ...