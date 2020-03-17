Общежитие Института кино и телевидения в Петербурге частично закрыли на карантин

На карантин закрыт четвертый этаж общежития петербургского Института кино и телевидения. При этом на остальных этажах запретили собираться по несколько человек.

Студенты Института кино и телевидения в Санкт-Петербурге, проживающие в общежитии, теперь переведены на строгие меры безопасности: руководство запретило студентам собираться на «массовые чаепития», а четвертый этаж и вовсе закрыт на карантин. Об этом сообщает «Телеканал Санкт-Петербург», ссылаясь на учащихся вуза.

Карантин ввели из-за студента, приехавшего из Финляндии. Хотя у него не было никаких симптомов, врачи рекомендовали молодому человеку сдать тест на коронавирус и самоизолироваться на две недели. Всем его соседям по этажу будут ежедневно измерять температуру.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с общежития СЗГМУ имени Мечникова сняли карантин.