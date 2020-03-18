На Лиговском пешеход попал под машину на «зебре»

На Лиговском пешеход попал под машину на &#171;зебре&#187;
Пострадавший мужчина получил тяжелые травмы, его состояние неизвестно. Фото: Baltphoto

В среду, 18 марта, на Лиговском проспекте под колесами автомобиля оказался мужчина, переходивший дорогу по «зебре».

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем, около 16:30, во Фрунзенском районе Северной столицы. Согласно информации управления ГИБДД по Петербургу и области водитель за рулем Skoda Rapid наехал на 38-летнего мужчину возле дома №193 по Лиговскому проспекту.

При этом сбитый мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, соблюдая правила дорожного движения. Пострадавшего доставили в медучреждение с тяжелим травмами. Автомобилем управлял 24-летний петербуржец с небольшим стажем вождения. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пересечении Энгельса и Просвещения иномарка сбила 9-летнего мальчика.

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