В Петербурге девочка двое суток не появляется дома

В Петербурге девочка двое суток не появляется дома
Фото: Pixabay

Семиклассница не первый раз уходит, но на этот раз ее слишком долго нет.

Об этом стало известно сегодня, 18 марта. Обо всем рассказали родители пропавшей девочки в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Девочка 13 лет вышла из дома на улице Солдата Корзуна и пошла в школу. Она присутствовала на уроках, а вот куда делась после – никто не знает, дома она не появлялась с тех пор. Телефон Марии выключен, связаться с ней не удается.

Отмечается, что девочка не первый раз пропадает, но до этого в полицию не собщали.

«Приметы: на вид 15 лет, ростом 160-165 см, лицо бледное, серые глаза, темно-русые прямые волосы до плеч»,

— говорится в посте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка.

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