В Петербурге девочка двое суток не появляется дома

Семиклассница не первый раз уходит, но на этот раз ее слишком долго нет.

Об этом стало известно сегодня, 18 марта. Обо всем рассказали родители пропавшей девочки в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Девочка 13 лет вышла из дома на улице Солдата Корзуна и пошла в школу. Она присутствовала на уроках, а вот куда делась после – никто не знает, дома она не появлялась с тех пор. Телефон Марии выключен, связаться с ней не удается.

Отмечается, что девочка не первый раз пропадает, но до этого в полицию не собщали.

«Приметы: на вид 15 лет, ростом 160-165 см, лицо бледное, серые глаза, темно-русые прямые волосы до плеч»,

— говорится в посте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка.