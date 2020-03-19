США приостановили выдачу виз из-за коронавируса

Сейчас лучше вообще отказаться от путешествий. Фото: Pixabay

Сейчас лучше вообще отказаться от путешествий. Фото: Pixabay

Речь идет не о всех странах.

Об этом стало известно 18 марта. Обо всем сообщил госдепартамент США в Twitter-аккаунте. В посте говорится, что из-за коронавируса решили приостановить выдачу виз в большинстве стран мира. Всю актуальную информацию просят узнавать на сайтах посольств и консульств.

Напоминаем, что коронавирус диагностировали у 200 тысяч человек. В России заболевших почти до 150 человек. Пока что ни один из них не умер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что модель Наталья Водянова может остаться без свадьбы из-за коронавируса. Торжество запланировали на начало лето, но пандемия вносит свои коррективы.