УФАС заинтересовался спекуляциями медицинскими масками в Петербурге

УФАС заинтересовался спекуляциями медицинскими масками в Петербурге
Ответчиками по делу значатся ООО «Медицина Санкт-Петербург», ООО «НПКФ «Эклиф», ООО «Профитмед СПб» и ООО «Новамед СПб». Фото: pixabay.com

Антимонопольная служба Северной столицы заподозрила сговор четырех компаний, занимающихся продажей медицинских масок.

Управление ФАС по Петербургу считает, что оптовые поставщики как никогда пользующегося спросом товара заключили между собой антиконкурентный договор. Детали дела и обстоятельства продажи медицинских масок, вызвавшие интерес антимонопольщиков, пока неизвестны. Ясно только, что поставщики завышали цены, продавая маски местным аптекам.

Первое заседание по делу состоялось в четверг, 19 марта, в 10:00. Отметим, что процессы по аналогичным нарушениям были возбуждены в Удмуртии и Красноярском крае.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что не так давно внимание Федеральной антимонопольной службы Петербурга привлек, по той же причине, «гречневый картель». 3 марта стало известно, что подозрения УФАС не оправдались.

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