Сотрудник кафе на ж/д станции «Царское Село» украл у начальника $1,5 тысячи

Теперь игрок может оказаться за решеткой на срок до пяти лет. Фото: pixabay.com

Теперь игрок может оказаться за решеткой на срок до пяти лет. Фото: pixabay.com

Молодого человека из Ленинградской области, работающего в заведении на железнодорожной станции «Царское Село» подозревают в краже полутора тысяч долларов у своего шефа.

О пресечении кражи сообщили в пресс-службе транспортной полиции. Выяснилось, что 18-летний юноша забрался в кабинет администратора заведения и прямо со стола стащил кошелек своего начальника. В портмоне находилось более 1,5 тысяч долларов.

Преступника, между тем, быстро раскрыли. Молодой человек признался, что его слабостью являются онлайновые азартные игры. Именно эта страсть побудила его совершить безрассудный поступок. Отметим, что житель Ленобласти не в первый раз оказывается в поле зрения правоохранительных органов за кражу имущества. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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