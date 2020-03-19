В Петербурге задержали мошенницу, которая скрывалась от правосудия 9 лет, сменив внешность

В Санкт-Петербурге задержали женщину, подозреваемую в краже финансов у религиозной организации Северной Осетии.

Оказалось, 47-летнюю злоумышленницу разыскивали с 2011 года по подозрению в присвоении 2,2 миллионов рублей, принадлежащих религиозной организации из Владикавказа. О задержании преступницы в четверг, 19 марта, сообщили в пресс-службе Главка МВД по Петербургу и области.

Как стало известно, скрываясь от правоохранительных органов, подозреваемая неоднократно прибегала к помощи пластических хирургов, изменяя свою внешность. Каким образом её удалось вычислить в полиции не рассказали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге вынесли приговор мошеннику, обманывавшему продавцов на «Авито» и «Юле». Преступник якобы совершал перевод денег на карту продавца и забирал товар, однако средства не поступали на банковский счет.