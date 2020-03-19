Петербург готов к паводкам

Петербург готов к паводкам
Глава города принял участие в заседании. Фото: gov.spb.ru

Сегодня, 19 марта, состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности. Участвовал в нем губернатор Петербурга Александр Беглов и другие главы регионов Северо-Запада России.

В связи с температурными аномалиями, из-за которых лед так и не смог сформироваться на Неве, проблем с повышением уровня воды не ожидается. Но, несмотря на это, город основательно подготовился и провел все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности. Выделены необходимые средства. В периоде возможного паводка будут готовы к работе 15797 специалистов и 2441 единицы необходимой техники. Об этом сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Все гидротехническое оборудование Северной столицы исправно и работает в обычном режиме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в портах Петербурга начали работать ледоколы. В начале февраля отрицательные температуры в городе все-таки были.

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