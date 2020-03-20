ЦИК рассмотрит порядок организации голосования по конституции РФ

Центризбирком России намерен 20 марта рассмотреть вопрос о порядке голосования по поправке в конституцию, сообщается на сайте ЦИК.
Кроме того, ЦИК собирается рассмотреть вопросы, связанные с формой и текстом бюллетеней для голосования, их изготовлением и доставкой.
Напомним, общероссийское голосование по Конституции пройдет 22 апреля. Это день объявлен выходным.
Результаты опроса показали, что 69% россиян планируют идти в этот день на избирательные участки. При этом 45% абсолютно точно в этом уверены.
Госдума 10 марта приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах, 11 марта законопроект был принят депутатами в окончательном третьем чтении и утвержден Советом Федерации. Для того, чтобы документ был одобрен, поддержать его должны две трети региональных заксобраний Российской Федерации. Окончательное решение будет принято по результатам общероссийского голосования.
Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.