ЦИК рассмотрит порядок организации голосования по конституции РФ

ЦИК рассмотрит порядок организации голосования по конституции РФ
Конституция РФ. Фото: kremlin.ru

Центризбирком России намерен 20 марта рассмотреть вопрос о порядке голосования по поправке в конституцию, сообщается на сайте ЦИК.

Кроме того, ЦИК собирается рассмотреть вопросы, связанные с формой и текстом бюллетеней для голосования, их изготовлением и доставкой.

Напомним, общероссийское голосование по Конституции пройдет 22 апреля. Это день объявлен выходным.

Результаты опроса показали, что 69% россиян планируют идти в этот день на избирательные участки. При этом 45% абсолютно точно в этом уверены.

Госдума 10 марта приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах, 11 марта законопроект был принят депутатами в окончательном третьем чтении и утвержден Советом Федерации. Для того, чтобы документ был одобрен, поддержать его должны две трети региональных заксобраний Российской Федерации. Окончательное решение будет принято по результатам общероссийского голосования.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.

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