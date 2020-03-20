Школьникам Ленобласти продлят каникулы до 12 апреля из-за пандемии

Школы Ленобласти поддержат предложение Министерства просвещения о том, чтобы продлить школьные каникулы до 12 апреля из-за коронавируса.

В период с 23 по 28 марта школьники уйдут на «официальные» каникулы, а с 30 марта по 12 апреля выйдут на дистанционное обучение, сообщили в пресс-службе областного правительства. По словам зампредседателя комитета общего и профессионального образования региона Татьяны Рыборецкой, все образовательные учреждения готовы к внедрению дистанционных форм обучения.

Ранее глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что опыт с дистанционным ведением учебы в России в отдельных местах уже имеется. Поэтому, важно использовать его и в других регионах в качестве временного явления, ведь речь идет о защите здоровья жителей РФ. Кроме того, Минпросвещения отправило рекомендации Роспотребнадзора во все местные региональные комитеты по образованию. В связи с эпидемиологической ситуацией, необходимо взять на контроль дезинфекцию, проветривание и уборку помещений в образовательных учреждениях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Минобрнауки РФ рекомендовало учебным заведениям организовать дистанционное обучение студентов. Такие меры связаны с распространением нового типа коронавируса. Соответствующий приказ подписал глава министерства Валерий Фальков.