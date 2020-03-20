В Шушарах возобновят жилую застройку после появления школ и детских садов

Застройщику «Лидер Групп» придется пересмотреть план по освоению смежной территории, а также синхронизировать сроки ввода в эксплуатацию жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Фото: https://vk.com/v_shushary

Застройщику «Лидер Групп» придется пересмотреть план по освоению смежной территории, а также синхронизировать сроки ввода в эксплуатацию жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Фото: https://vk.com/v_shushary

Строительство жилых домов в Шушарах продолжится только после появления достаточного количества школ и детских садов.

Об этом заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко на заседании рабочей группы, посвященном развитию инфраструктуры в Шушарах. Ключевыми вопросами на обсуждении была транспортная доступность, благоустройство района, а также нехватка социальных объектов.

Линченко объяснил, что из-за острого дефицита школ и детских садов необходимо остановить строительство новых домов. Вместо возведения новых ЖК «Дальпитерстрою» поручили в короткие сроки построить детсад на 320 мест, а также спроектировать здание школы, готовой принять 1650 человек. Также, в апреле на Школьной улице появится второй детский сад.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уже в этом году приступят к строительству транспортной развязки на перекрестке Петрозаводского и Вознесенского шоссе.