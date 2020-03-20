Сидящем на карантине по коронавирусу советуют хранить гречку в стекле

Сидящем на карантине по коронавирусу советуют хранить гречку в стекле
Петербуржцы скупают гречку. Фото: pixabay.com

В магазинах Петербурга на фоне пандемии коронавируса пустеют полки с крупами. Тем, кто успел запастись гречкой на период изоляции, советуют хранить её в стекле.

«Крупы хранятся дольше, если держать их в стекле. При неправильном хранении в них заводятся насекомые. Если надолго оставить крупы, можно заметить тонкую паутинку. Это мелкие насекомые, которые, мы можем даже не видеть», — рассказала gazeta.spb.ru диетолог, эксперт по снижению веса Рушана Ким.

Длительность хранения крупы зависит от её вида, времени расфасовки, влажности в комнате и других факторов. В идеале употребить её желательно в течение месяца. Однако возможны и исключения.

Диетолог добавила, что людям не стоит забывать о белках. Оптимальным вариантом являются консервы. Белковую ценность, в частности, имеет тунец в собственном соку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга пожаловались на нехватку круп и макарон в магазинах. Активнее всего горожане скупают гречку и макаронные изделия. Пустые полки были замечены в магазинах Фрунзенского, Выборгского, Калининского и других районах. Ажиотаж связывают с пандемией коронавируса и нестабильным рублем.

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