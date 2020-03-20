Пандемия коронавируса увеличила расход воды в Ленобласти

С начала марта жители Ленинградской области, по предварительным расчетам, расходуют на 13% воды больше, чем за аналогичные периоды пошлых лет.

Такими данными поделился «Леноблводоканал». Областная администрация предполагает, что резкий рост потребления воды может быть связан с пандемией коронавируса COVID-19. Основной профилактической мерой все официальные источники называют своевременное и тщательное мытье рук. Вероятно, жители Ленобласти хорошо защищены от опасной инфекции.

Наиболее ответственно к этому вопросу подошли в Волховском, Выборгском и Тихвинском районах, где расход воды вырос на 4,7%, 13,9% и 13,7% соответственно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по официальным данным, домашние животные не болеют новым типом коронавируса и, более того, не являются его переносчиками.