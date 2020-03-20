Школьникам в Петербурге не продлили каникулы

Скорее всего, вопрос о каникулах решится в ближайшее время. Фото: pixabay.com

Скорее всего, вопрос о каникулах решится в ближайшее время. Фото: pixabay.com

Соответствующего постановления пока нет. Решение о продлении весенних каникул из-за распространения коронавируса пока не принято. Об этом сообщает комитет по образованию города на Неве.

Напомним, весенние каникулы у учащихся школ начнутся 23 марта. Если их не продлят, на учебу выйти нужно будет уже 30 марта. Но как и в каком режиме будут работать учреждения пока непонятно.

Ранее министр Просвещения Сергей Кравцов заявил, что весенние школьные каникулы в России продлят на дополнительные 2 недели в рамках профилактики распространения COVID-19.

Пока что, в Северной столице в школах действует свободное посещение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге запретили мероприятия с более 50 участниками. В результате, отменились не только многочисленные концерты и мероприятия, но и закрылись кинотеатры.