Кристина Асмус поразила подписчиков фотографией топлесс

Актриса Кристина Асмус впервые после громкого скандала с сексуальной сценой фильма «Текст» удивила подписчиков личного блога обнаженной фотографией.

В четверг, 19 марта, Асмус поделилась в своем Instagram снимком, на котором из одежды на Кристине только красивые джинсы с завышенной талией. Актриса стоит спиной к фотографу, но видно, что нижнего белья на ней нет. Стильное и, похоже, даже слишком красивое фото вызвало недоверие подписчиков.

Кто-то из комментаторов заподозрил Кристину в злоупотреблении фотошопом. Всем хейтерам и скептикам актриса ответила заранее, не поленившись сопроводить фотографию длинным списком ироничных хэштегов по поводу её внешности, личной жизни и фильма «Текст».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Елена Летучая также решила опубликовать в своем Instagram чрезвычайно смелую фотографию.