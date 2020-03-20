В Ленобласти задержан мужчина избивший свою знакомую до смерти

Дело будет расследоваться дальше. Фото: Pixabay

Дело будет расследоваться дальше. Фото: Pixabay

Конфликт произошел во время совместного употребления алкоголя.

Лодейнопольский отделом СК РФ по Ленобласти возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Тело 24-летней девушки нашли 19 марта в квартире в одном из жилых домов в Подпорожье. При обследовании стало понятно, что смерть наступила в результате избиения.

Следствие установило, что во время распития спиртного, девушка и ее 52-летний сожитель начали ссориться. Мужчина начал избивать сожительницу, нанося удары преимущественно по голове. В результате, жертва скончалась прямо на месте инцидента. Об этом сообщает СК РФ по Ленобласти.

Мужчина задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинения. Следствию предстоит изучить мотивы преступления и результаты необходимых экспертиз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец предстанет перед судом за смертельное избиение отца.