В Ленобласти задержан мужчина избивший свою знакомую до смерти

В Ленобласти задержан мужчина избивший свою знакомую до смерти
Дело будет расследоваться дальше. Фото: Pixabay

Конфликт произошел во время совместного употребления алкоголя.

Лодейнопольский отделом СК РФ по Ленобласти возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Тело 24-летней девушки нашли 19 марта в квартире в одном из жилых домов в Подпорожье. При обследовании стало понятно, что смерть наступила в результате избиения.

Следствие установило, что во время распития спиртного, девушка и ее 52-летний сожитель начали ссориться. Мужчина начал избивать сожительницу, нанося удары преимущественно по голове. В результате, жертва скончалась прямо на месте инцидента. Об этом сообщает СК РФ по Ленобласти.

Мужчина задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинения. Следствию предстоит изучить мотивы преступления и результаты необходимых экспертиз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец предстанет перед судом за смертельное избиение отца.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
задержание ленобласть ск рф по ленобласти убийство по неосторожности
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Европе начал трансляцию телеканал «Победа»
Петербургские ученые нашли новый метод борьбы с коронавирусом
Смольный оценил ущерб для бюджета Петербурга из-за коронавируса
В Великобритании закроют общественные заведения
Мусорный завод в Янино проверят специалисты
Дети Пугачевой и Галкина обрядом изгоняют коронавирус
В Ленобласти задержан мужчина избивший свою знакомую до смерти
Россиянка предстанет перед судом из-за распространения фейковой информации ...