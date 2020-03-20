Мусорный завод в Янино проверят специалисты

Эксперты отобрали пробы компоста и отправили их на экспертизу.

Об этом стало известно сегодня, 20 марта. Обо всем рассказали в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. В ведомстве отметили, что на мусорном заводе МПБО-2 провели плановую проверку и провели отбор проб компоста и замерили атмосферный воздух.

Напоминаем, что местные жители жаловались на запах гари и тления недалеко от завода. Должностное лицо привлекли к административной ответственности за несоблюдение законодательства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что информацию о незаконной свалке в Янино проверят по поручению Бастрыкина. Завод не успевает утилизировать мусор полностью, поэтому на территории образовалась огромная свалка, которая не только вредит местным жителям, но и источает невыносимый запах.