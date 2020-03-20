Информацию о незаконной свалке в Янино проверят по поручению Бастрыкина

Вода и воздух рядом с заводом в несколько раз превышают порог допустимого загрязнения. Фото: pixabay.com

Вода и воздух рядом с заводом в несколько раз превышают порог допустимого загрязнения. Фото: pixabay.com

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о незаконной свалке в посёлке Янино в Ленобласти, из-за которой населенный пункт терпит экологическое бедствие.

Сюжет о нелегальной свалке, из-за которой поселок находится на грани катастрофы, показали на одном из федеральных телеканалов. По данным, представленным журналистами, экологическое состояние Янино крайне плачевное: окружающий воздух загрязняет предприятие по переработке бытовых отходов.

Завод не успевает утилизировать мусор полностью, поэтому на территории образовалась огромная свалка, которая не только вредит местным жителям, но и источает невыносимый запах. В сюжете также рассказали, что для некоторых соседей мусорного завода свалка обернулась проблемами со здоровьем. Отходы должны были убрать по решению суда, однако никаких действий со стороны предприятия не последовало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что парламентарии Петербурга предложили узаконить раздельный сбор мусора.