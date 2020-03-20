У Нового Петергофа остановился поезд и задержал электрички

У Нового Петергофа остановился поезд и задержал электрички
Поезда уже прибыли в места назначения. Фото: Pixabay

Произошел сбой в движении поездов.

Об этом стало известно сегодня, 20 марта. Обо всем сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Все случилось примерно в половину седьмого вечера на перегоне Новый Петергоф – Ораниенбаум. Грузовой поезд остановился по техническим причинам, что задержало несколько электричек и пассажирских поездов.

В результате на полтора часа опоздала «Ласточка», а другая задержалась почти на 50 минут. С той же проблемой столкнулся пригородный электропоезд из Петербурга. Компания принесла извинения за случившееся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что поезда «Аллегро» прекращают движение между Петербургом и Хельсинки из-за коронавируса. Российско-финская граница будет закрыта как минимум до 13 апреля.

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