Поезда «Аллегро» прекращают движение между Петербургом и Хельсинки из-за коронавируса

Поезда &#171;Аллегро&#187; прекращают движение между Петербургом и Хельсинки из-за коронавируса
"Аллегро". Фото: РЖД

Национальные финские железные дороги VR заявили о временной приостановке движения поездов «Аллегро» между Хельсинки и Петербургом, а также поездов «Лев Толстой» сообщением «Хельсинки — Москва».

Как сообщает служба новостей Yle, причиной временного прекращения движения международных поездов стали действия властей Финляндии и России, ограничивающие пересечение границы в рамках борьбы с распространением коронавируса.

До 18 марта поезда «Аллегро» будут курсировать в обычном режиме. Последний поезд отправится из Хельсинки в 19.00, а из Петербурга — в 20.30.

Что касается поездов «Лев Толстой», последний отправится из Хельсинки в Москву 18 марта в 17.44.

Российско-финская граница будет закрыта как минимум до 13 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы массово едут в Финляндию перед закрытием границы.

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