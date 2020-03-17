Поезда «Аллегро» прекращают движение между Петербургом и Хельсинки из-за коронавируса

Национальные финские железные дороги VR заявили о временной приостановке движения поездов «Аллегро» между Хельсинки и Петербургом, а также поездов «Лев Толстой» сообщением «Хельсинки — Москва».

Как сообщает служба новостей Yle, причиной временного прекращения движения международных поездов стали действия властей Финляндии и России, ограничивающие пересечение границы в рамках борьбы с распространением коронавируса.

До 18 марта поезда «Аллегро» будут курсировать в обычном режиме. Последний поезд отправится из Хельсинки в 19.00, а из Петербурга — в 20.30.

Что касается поездов «Лев Толстой», последний отправится из Хельсинки в Москву 18 марта в 17.44.