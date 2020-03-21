В петербургское СИЗО нельзя отсылать посылки из-за карантина

Адвокатов и следователей просят приходить в масках и перчатках в связи с распространением коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 21 марта. Обо всем пишет «Мойка78». Из-за коронавируса в следственные изоляторы Петербурга и Ленобласти перестали пускать граждан, желающих навестить арестантов. На этом решили не останавливаться и ввести ряд дополнительных карантинных мер. Так, на сайте СИЗО-5 говорится, что перестали принимать посылки и передачи, а адвокатов и следователей не пускают в здание без медицинских масок и перчаток.

Все следственные действия, ради которых нужно покидать СИЗО, откладываются. Чиновников, общественных наблюдений и представителей общественных организаций пускать и вовсе перестанут.

Все возникающие вопросы просят решать через интернет-приемные или почту.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в СИЗО и колониях Петербурга усилили санитарные меры из-за коронавируса.