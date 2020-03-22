Экс-нападающий «Зенита» Антон Заболотный рассказал об обстановке в Сочи на фоне коронавируса

Экс-нападающий петербургского «Зенита», выступающий сейчас за «Сочи» Антон Заболотный прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

Он отметил, что обстановка на черноморском побережье сейчас спокойная, сообщает Bobsoccer. По его словам, никто не закупается продуктами на длительный срок, как в Москве и Петербурге, потому что в этом нет нужды.

Заболотный также рассказал, что старается не появляться в общественных мест и выполняет рекомендации по профилактике угрозы.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. Коронавирус стал причиной отмены многих спортивных мероприятий. В частности, Российская премьер-лига (РПЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Единая Лига ВТБ приостановят свои матчи до 10 апреля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на футбольный матч ЦСКА — «Зенит», который пройдет в столице, по той же причине пустят не более пяти тысяч зрителей. Новые меры будут действовать в отношении всех массовых мероприятий до 10 апреля.