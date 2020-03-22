«Коронавирус, adios!». Пермский балалаечник перепел песню Little Big

Пермский балалаечник Андрей Киряков перепел песню Uno петербургской группы Little Big. Он разместил клип с кавер-версией «Коронавирус, adios!» на своем Youtube-канале.

В новой версии отмечается, что коронавирусная инфекция «захватила» уже полсвета, но россияне унывать не станут. В песне звучат такие строки: «В Европе страшно выйти даже за хлебом, но мы живем в России, у нас поля большие, пойдем на свежий воздух делать упражнения».

Музыкант отметил, что видео носит юмористический характер, и призвал соблюдать рекомендации ВОЗ.

В четверг, 12 марта на Первом канале состоялась премьера песни Uno, с которой группа Little Big собиралась ехать на «Евровидение».

Песенный конкурс «Евровидение-2020» отменили из-за пандемии коронавируса. Представлять Россию должна была петербургская рейв-группа Little Big. Организаторы отметили, что последние несколько недель прорабатывали множество альтернативных вариантов для проведения Евровидения. Однако избежать отмены конкурса не удалось. Решение принял Европейский вещательный союз.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что число заразившихся новым типом коронавируса в России за минувшие сутки увеличилось на четыре человека и достигло 63. Трое из новых пациентов находятся в Московской области, один — в Тюменской.