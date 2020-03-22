На патриаршей службе прочли молитву против коронавируса

На патриаршей службе прочли молитву против коронавируса
Патриарх Кирилл. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В храме святого благоверного князя Игоря Черниговского в Переделкино прочитали первую молитву против коронавируса. Текст её накануне был утвержден Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

В воскресенье, 22 марта, патриарх Кирилл совершил литургию в храме. Перед причастием была прочитана специальная молитва против коронавируса.

«Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими и огради нас от губительнаго поветрия, на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих…», — говорится в молитве.

На патриаршую литургию в храм святого благоверного князя Игоря Черниговского пришло около 200 человек.

Тексты молитвенных прощений, связанных с пандемией коронавируса, были утверждены патриархом Кириллом Московским и всея Руси Кириллом. Прощения будут возносится во всех храмах РПЦ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Русская православная церковь (РПЦ) решила проводить богослужения, несмотря на угрозу распространения коронавируса.

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