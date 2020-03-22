«Смешарики» проведут концерт для детей в режиме онлайн

Концерт начнется в ближайшее время. Фото: vk.com/alexandrinskytheater

Концерт начнется в ближайшее время. Фото: vk.com/alexandrinskytheater

Трансляция пройдет в официальной группе Александринского театра в социальной сети «Вконтакте».

Концерт «От винта!» порадует детей веселыми музыкальными композициями из Смешариков. Их исполнят Марина Ланда, Сергей Васильев, а также Сергей Мардарь, который озвучивает Совунью и Карыча в одноименном мультфильме. За музыку на онлайн-мероприятии будет отвечать джаз-поп оркестр «СмешБэнд».

Начало состоится уже сегодня, 22 марта, в 16:00.

Напомним, Александринский театр временно закрыт в Петербурге с 17 марта из-за эпидемиологической ситуации в городе. Именно из-за это было решено не лишать зрителей творческого досуга, а перевести спектакли в онлайн-формат. Посмотреть спектакли дистанционно можно совершенно бесплатно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александринский театр покажет свои спектакли в режиме онлайне.