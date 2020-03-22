Меркель уходит на карантин после контакта с зараженным коронавирусом

Канцлер Германии Ангела Меркель отправится на карантин. Причиной этого стал контакт с зараженным коронавирусом.

Коронавирусной инфекцией заразился врач, который ранее делал Меркель прививку. После того как у него подтвердился диагноз, канцлер приняла решение самоизолироваться.

Меркель переходит на удаленную работу и временно отказывается от всех социальных контактов.

По данным AFP, она будет регулярно проходить медицинские тесты.

Германия занимает одну из лидирующих позиций по числу зараженных. В стране по данным университета Джонса Хопкинса подтверждено около 24 тыс. случаев коронавируса. Из них с летальным исходом — 93. Число вылечившихся пациентов составляет 239.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Всего в стране заразились 367 человек.