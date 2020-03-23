МТС изменил идентификатор сети на смартфонах c MTS RUS на BUD’DOMA

Российский оператор МТС поменял расположенный в верхнем углу телефона идентификатор сети с лейбла c MTS RUS на BUD’DOMA.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщения пользователей и пресс-службу компании, в скором времени эта надпись будет у всех клиентов сети МТС в России. Отображение идентификатора зависит от модели устройства.
В пресс-службе МТС объяснили, что #BUD’DOMA был запущен для напоминания абонентам о важности оставаться дома, тем самым минимизировав риск распространения коронавируса.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов назвал способы провести время в самоизоляции с пользой. Градоначальник написал на своей странице «ВКонтакте», что для борьбы с коронавирусом петербуржцы должны сократить контакты и оставаться дома, избегая мест с большим скоплением людей.