МТС изменил идентификатор сети на смартфонах c MTS RUS на BUD’DOMA

Местные СМИ считают, что данные о количестве заболевших в Италии сильно преуменьшены из-за неправильного подхода к диагностике. Фото: pixabay.com

Местные СМИ считают, что данные о количестве заболевших в Италии сильно преуменьшены из-за неправильного подхода к диагностике. Фото: pixabay.com

Российский оператор МТС поменял расположенный в верхнем углу телефона идентификатор сети с лейбла c MTS RUS на BUD’DOMA.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщения пользователей и пресс-службу компании, в скором времени эта надпись будет у всех клиентов сети МТС в России. Отображение идентификатора зависит от модели устройства.

В пресс-службе МТС объяснили, что #BUD’DOMA был запущен для напоминания абонентам о важности оставаться дома, тем самым минимизировав риск распространения коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов назвал способы провести время в самоизоляции с пользой. Градоначальник написал на своей странице «ВКонтакте», что для борьбы с коронавирусом петербуржцы должны сократить контакты и оставаться дома, избегая мест с большим скоплением людей.