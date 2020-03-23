Многодетным петербуржцам хотят разрешить выбирать время отпуска до 18-летия детей

Многодетным петербуржцам хотят разрешить выбирать время отпуска до 18-летия детей
Сейчас многодетным родителям предоставляют право на выбор времени отпуска только если детям меньше 12 лет. Фото: pixabay.com

Парламентарии Северной столицы предлагают предоставить многодетным семьям дополнительные льготы. В частности, разрешить выбирать время отпуска, пока детям не стукнет 18 лет.

Проект соответствующего постановления уже вынесен на обсжудение в Законодательном собрании Петербурга. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает пресс-служба городского ЗакСа. На сегодняшний день родители троих и более детей могут заранее спланировать время отпуска, только если их чадам меньше 12 лет.

Депутаты предлагают продлить эту возможность до момента, пока дети не достигнут совершеннолетия. Таким образом, считает спикер парламента Вячеслав Макаров, родители смогут быть рядом с детьми в наиболее важные периоды: во время окончания школы и поступления в университет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области многодетной семье собрали деньги на починку автомобиля.

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Депутаты ЗакСа многодетные семьи отпуск санкт-петербург
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